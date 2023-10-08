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Dünya
TRT Haber 08.10.2023 00:00

BMGK bugün olağanüstü toplanıyor

Hamas'ın askeri kanadının İsrail'i hedef alan 'Aksa Tufanı' adlı operasyonu, uluslararası tepkileri beraberinde getirdi. Açıklamalarda, taraflara itidal çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün olağanüstü toplanıyor.

BMGK bugün olağanüstü toplanıyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail ve Hamas arasında çıkan çatışma giderek büyüyor.

Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.

Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti
Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti

Genel Sekreter Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı
İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
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