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Dünya
AA 07.10.2023 23:25

İsrail ordusu: Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze’den sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların farklı noktalarda devam ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu: Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar devam ediyor
[Fotograf: AFP]

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KAN, sosyal medya hesabından söz konusu karakoldaki çatışmalara ait bir görüntü yayımladı.

Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti
Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da Kfar Azza yerleşim biriminde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalara dair bir video yayımladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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