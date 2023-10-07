Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı. İsrail ordusu, 06.30'da ülkenin güneyindeki bölgelerde Gazze'den atılan roketler nedeniyle siren çaldığını duyurdu.

Bu duyurudan sonra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattıklarını açıkladı.

Dayf, ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirterek, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." ifadesini kullandı.

Bu duyurudan kısa süre sonra İslami Cihad Hareketi, yayımladığı bildiride, Kassam ile hareket edileceğini açıkladı.

İsrail ordusu da atılan roketlere karşılık Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu.

Filistinli gruplar Siderot kentine sızdı

Gazze'den atılan roketlerin şoku geçmeden İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgede yer alan Siderot kentine Filistinli silahlı grupların sızdığına yönelik görüntüler sosyal medyada yer almaya başladı.

Görüntülerde, yüzleri maskeli silahlı Filistinlilerin Siderot sokaklarında araçlarla dolaştığı, bazılarının İsrail güçleriyle çatıştığı yer aldı.

Bu görüntülerden kısa süre sonra İsrail ordusu yeni bir açıklama yaparak Gazze'den bir grup silahlı Filistinlinin İsrail topraklarına sızdığını belirtti, sınır bölgesine yakın yerleşimlerde ikamet edenlerden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Sosyal medyada silahlı bazı Filistinlilerin paramotor ile Gazze'den İsrail'e geçtiği anları gösteren görüntüler de yer almaya başladı. Bunun yanı sıra İsrail'in Gazze sınırına ördüğü dikenli tellerin sökülüp çok sayıda silahlı Filistinlinin araç veya motosikletle İsrail tarafına geçtiği görüntüler de paylaşıldı.

İsrail için Filistinlilerin Gazze'den sınırın karşı tarafına sızması yeni bir şok etkisi yarattı.

İsrailli yetkililer uzun süre suskun kaldı

"Aksa Tufanı", İsrail'in son yıllarda yaşadığı en büyük şoklardan biri olarak değerlendiriliyor. Hem roket atışları hem de Filistinli grupların sınır bölgelerine yakın İsrail topraklarına sızmasına karşılık Tel Aviv yönetimi uzun süre sessizliğini korudu.

Sessizliği ilk bozan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant oldu. Gallant, roketlerin ateşlenmesinden yaklaşık 4 saat sonra yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gallant, paylaşımında, "Hamas'ın İsrail'e savaş başlatarak büyük bir hata yaptığını" söyledi.

Savunma Bakanı, İsrail'in büyük çaplı olaylarda veya savaşlarda başvurduğu yöntem olan ülkedeki yedek askerlerin göreve çağrılması kararını da onayladı.

Öte yandan, Hamas, Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini savundu.

Çok sayıda israil askeri esir alındı

Sosyal medyada da esir alınan İsrail askerleri ve bazı sivillerin Gazze'ye getirildiğine ilişkin görüntüler dolaşmaya başladı.

Filistinli gruplar, "Aksa Tufanı"nda çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Gazze'den roket atışları yoğun şekilde devam etti. Sınıra yakın bölgelerin yanı sıra başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs'te de sirenler sık sık duyuldu.

Gazze sınırına yakın Aşkelon, roket atışlarından en çok etkilenen yerleşim bölgelerinden biri oldu. Kentte roket isabet eden birçok noktadan dumanlar yükseldi.

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, roket atışlarının başlamasından yaklaşık 4 saat sonra Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri koluna ait hedeflere çok sayıda uçakla hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Bölgede bazı devlet binalarının da aralarında bulunduğu yerlerin vurulmasına ilişkin görüntüler yerel basında yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saatler sonra "Aksa Tufanı" sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin görüntülü açıklama yayınladı. Netanyahu, "bunun bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş olduğunu ve bu savaşı kazanacaklarını" ifade etti.

Saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 300'e yükseldi

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda ölü sayısı 300'e çıktı.

Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde tedavi altına alınan yaralıların sayısı yerel basında yüzlerle ifade ediliyor. Yerel basın, can kayıplarının artabileceğini aktarıyor.

Gazze Sınırı'na yakın bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor

Tel Aviv basınında yer alan haberlere göre, Gazze Sınırı'nın İsrail tarafından bazı noktalarda Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sabahki kadar olmasa da Gazze Sınırı'na yakın bölgelere yönelik roket atışlarının devam ettiği ve zaman zaman sirenlerin çaldığı belirtiliyor.

Netanyahu, kabine üyeleri ve güvenlik otoriteleriyle bir araya geldi

Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail hava ve karadan cevap vermeye devam ederken, Başbakan Netanyahu, kabine üyeleri ve güvenlik otoriteleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, İsrail'in sabahtan itibaren "savaşta olduğunu" ifade eden Netanyahu, "Öncelikli hedefimiz, topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek. İkinci olarak Gazze Şeridi içinde düşmana feci bir bedel ödetmek. Üçüncü amacımız diğer cepheleri güçlendirmek. Böylece kimse bir hata içinde bu savaşa katılmasın." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Hamas'ın İran'dan aldığı emir ve destekle İsrail'e karşı "sebepsiz kanlı bir saldırı" başlattığını belirterek, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 232'ye çıktı

Filistinli gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmalar sürerken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında ölü sayısının 232'ye, yaralı sayısının ise 1610'a çıktığını bildirdi.

İsrail kaynakları ise Gazze'den başlatılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 250'ye yükseldiğini, yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini açıkladı.

Her iki tarafta da ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ederken Hamas'tan kararlılık açıklaması geldi. Çok sayıda İsrailliyi esir aldıklarını ve bunlar arasında üst düzey subayların da olduğunu bildiren Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Aruri, savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail ana muhalefeti Netanyahu'yu "olağanüstü hal hükümeti kurmaya" çağırdı

İsrail'de son dönemlerde eleştirilerin odağında olan ve zor günler geçiren Netanyahu'ya saldırıların ardından destek açıklamaları gelirken, ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, "ülkenin gireceği zor, uzun süreli ve karmaşık askeri harekatı" göz önüne alarak olağanüstü hal hükümeti kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Hükümetin "aşırıcı ve işlevsiz kompozisyonunu göz önüne alarak savaş yürütmenin imkansız olduğunu Netanyahu'nun bildiğini" ifade eden Lapid, İsrail'in profesyonel, tecrübeli ve sorumlu bir siyasi zümre tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in hava saldırıları sürüyor

Hava saldırıları ve operasyonlarını sürdüren İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde konut ve ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı bombaladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha ve Kalkilya kentlerinde 3 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ardından Filistin Kızılayı, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 33 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde elektriğin kesilmesi talimatı verdi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 150 roket atıldı

Akşam saatlerinde Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 150'den fazla roket atılırken, Gazze Şeridi çevresindeki kentler ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.