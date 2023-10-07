Afganistan'daki depremde can kaybı 215'e yükseldi

Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, basına yaptığı açıklamada, Herat'taki depremler nedeniyle şu ana kadar sadece Herat Devlet Hastanesine 500 yaralının getirildiğini belirtti.

Muin, depremlerde hayatını kaybedenlerinin sayısının 215'e çıktığını duyurdu.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde saat 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.