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Dünya
AA 07.10.2023 20:56

Hamas: Esir alınan İsrailli askerler güvenli yerlerde tutuluyor

Hamas, esir aldığı onlarca askerin güvenli yerlerde ve tünellerde tutulduğunu duyurdu.

Hamas: Esir alınan İsrailli askerler güvenli yerlerde tutuluyor
[Fotograf: AA]

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 1610 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda ölü sayısı 200'e yükseldi.

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