Gazze Şeridi'nden İsrail'e 150 roket atıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Roket saldırılarıyla eş zamanlı olarak silahlı Filistinli gruplar İsrail topraklarına sızdı, İsrail'in Sderot kentinde polis merkezi ele geçirildi, bir İsrail tankını da ateşe verildi.

Çok sayıda İsrail askeri esir alındı

İsrail merkezli Kanal 12 de, bu grupların sınırda birçok yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

İzzeddin el Kassam Tugayları ise, aralarında üst düzey komutanların da olduğu çok sayıda askerin ellerinde olduğunu açıkladı.

Giriş çıkışların kapatıldığı bölgede, çatışmalar yedi noktada devam ediyor.

İsrail ordusu savaş durumuna geçildiğini duyurdu

İsrail güvenlik kabinesi acil toplandı, ordu savaş durumuna geçti.

Halktan da sığınakları terk etmemeleri istendi.

Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail üslerinde ise, Filistinli grupların olası saldırılarına karşı tahliye operasyonu düzenlendi.

İsrail Gazze'yi vurdu

Düzinelerce İsrail savaş uçağı da Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Burc Filistin alışveriş merkezi de İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basınına göre Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 250'ye yükseldi.