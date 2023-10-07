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Dünya
AA, TRT Haber 07.10.2023 21:20

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 150 roket atıldı

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' adını verdikleri bir operasyon başlattı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 150'den fazla roket atılırken, Gazze Şeridi çevresindeki kentler ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Roket saldırılarıyla eş zamanlı olarak silahlı Filistinli gruplar İsrail topraklarına sızdı, İsrail'in Sderot kentinde polis merkezi ele geçirildi, bir İsrail tankını da ateşe verildi.

Çok sayıda İsrail askeri esir alındı

İsrail merkezli Kanal 12 de, bu grupların sınırda birçok yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

İzzeddin el Kassam Tugayları ise, aralarında üst düzey komutanların da olduğu çok sayıda askerin ellerinde olduğunu açıkladı.

Hamas: Esir alınan İsrailli askerler güvenli yerlerde tutuluyor
Hamas: Esir alınan İsrailli askerler güvenli yerlerde tutuluyor

Giriş çıkışların kapatıldığı bölgede, çatışmalar yedi noktada devam ediyor. 

İsrail ordusu savaş durumuna geçildiğini duyurdu

İsrail güvenlik kabinesi acil toplandı, ordu savaş durumuna geçti.

Halktan da sığınakları terk etmemeleri istendi.

İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti

Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail üslerinde ise, Filistinli grupların olası saldırılarına karşı tahliye operasyonu düzenlendi. 

İsrail Gazze'yi vurdu

Düzinelerce İsrail savaş uçağı da Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları düzenledi.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı
İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

Gazze Şeridi'ndeki Burc Filistin alışveriş merkezi de İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti

İsrail basınına göre Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 250'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 300 kişi öldü
Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 300 kişi öldü

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