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Dünya
AA 08.10.2023 01:40

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 1590 kişi yaralandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1590'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 1590 kişi yaralandı
[Fotograf: AFP]

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda yaralı sayısı arttı.

Saldırıda yaralananların sayısının 1590'a çıktığı aktarılan haberde, en az 300 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yaralılardan bazılarının durumunun çok ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Nahal Tugayı Komutanı Yonatan Steinberg'i, Gazze sınırındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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