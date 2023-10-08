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Dünya
AA 08.10.2023 07:36

İsrail, Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini durdurdu

İsrail, Hamas'ın dün başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırının ardından, Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı.

İsrail, Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini durdurdu
[Fotograf: AA]

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad'ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

İsrail, Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini durdurdu

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 256'ya yükseldi
İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 256'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
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