İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu için düğmeye bastı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket ve havan topları atıldı. Fırlatılan roketler Askalan kenti başta olmak üzere birçok bölgeye isabet etti, duman ve siren sesleri yükseldi.

Gazze'den atılan roketlerin bir kısmı Tel Aviv'e de düştü.

Yaralanan İsraillilerin sayısı 1590'a yükseldi

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda yaralı sayısı arttı.

Saldırıda yaralananların sayısının 1590'a çıktığı aktarılan haberde, en az 300 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yaralılardan bazılarının durumunun çok ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Nahal Tugayı Komutanı Yonatan Steinberg'in, Gazze sınırındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında daha önce saldırılarda 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiği duyurulmuştu.

Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Siderot'taki polis karakolunun duvarını yıktılar

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, polis karakolunun yıkılması pahasına da olsa karakolda saklanan silahlı Filistinlinin yakalanması yönünde talimat verdi.

Söz konusu talimat üzerine önce omuzdan ateşlemeli füzeyle vurulan karakolun bir duvarı daha sonra buldozer tarafından yıkıldı.

Ardından karakol ve çevresinde yoğun bir çatışma başladı ancak Filistinli kaçmayı başardı.

İsrail ordusu, Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Askalan kentine atılan roketler sonucu 6 İsrailli yaralandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde masum insanların evlerini bombalamasına cevap olarak Askalan kentinin hedef alındığı kaydedildi.

Filistinli gruplar da Gazze sınırındaki İsrail kentlerine roket ve top atışlarıyla yapılan saldırılarına devam etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Gazze'den atılan roketler ayrıca Siderot'ta bir eve isabet etti ancak can kaybı yaşanmadı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

Araç kullanan bir Filistinli, Nablus'a bağlı Deyr Şeref köyünden, bir İsrail askeri noktasına doğru ateş açtı.

Araçtaki Filistinli, İsrail güçlerinin karşı ateşiyle öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Halil kentlerinde 2'şer, Eriha ve Kalkilya'da 1'er olmak üzere 6 Filistinlinin öldürüldüğünü 50'inin üzerinde Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.