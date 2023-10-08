Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 08:05

Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik

Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendi. İsrail ordusu, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiğini açıkladı. Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.

Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail, Hizbullah'a ait çadırları vurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı.

Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah, haziran ayında iki çadırı İsrail işgalinde olup Lübnan'a ait olan Kefr Şuba'ya yakın bölgelere kurmuştu.
 

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:50
İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 265'e yükseldi
07:51
Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında yangın
06:47
Pendik'te iki otomobil çarpıştı
08:53
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı
04:07
İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı
03:46
Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ