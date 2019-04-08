İsrail’de salı günü yapılacak erken genel seçimlerde, 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen var.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin edilen 9 Nisan’daki seçimler, 41 partinin yarışına sahne olacak.

Seçimlere katılacak parti sayısı fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 seçim barajını aşarak meclise girmeyi başaran parti sayısının 10 ile 14 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Kararsız seçmenin oldukça yüksek olduğu ülkede, katılım oranının seçimin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

Anketlerde Netanyahu önde

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı soruşturma dosyasıyla başı dertte olan Netanyahu için bu seçimin oldukça önemli olduğu dile getiriliyor.

İsrail basınına yansıyan kamuoyu araştırmalarına göre, Netanyahu 5'inci kez Başbakanlık koltuğuna oturmaya yakın.

Netanyahu’nun liderliğini yürüttüğü Likud Partisinin 120 sandalyeli meclise 28-30 arasında milletvekili sokması öngörülüyor.

Likud’un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid’in kurduğu “Mavi-Beyaz” ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Bu iki partiyi 10 ila 14 milletvekili çıkarması öngörülen İşçi Partisi takip ediyor.

Ancak 2015’te yapılan seçimlerde, kamuoyu yoklamalarındaki yanılma oranının yüksek çıktığı göz önüne alındığında, seçimin sonucunu kestirmek zor gözüküyor.

Sağ partilerin meclis çoğunluğunu elinde tutması bekleniyor

Seçimde Netanyahu’nun partisinin mi yoksa Gantz-Lapid ikilisinin kurduğu ittifakın mı birinci olacağı kadar sağ partilerin mecliste kaç sandalyeye sahip olacağı da merak ediliyor.

İsrail basınındaki kamuoyu araştırmalarına göre, Likud’un başını çektiği sağ partilerin meclise en az 65 milletvekili sokarak çoğunluğu elinde tutacağı tahmin ediliyor.

Anketler doğru çıkarsa partisi seçimde ikinci olsa bile Netanyahu’nun Başbakanlık koltuğuna Gantz’dan daha yakın olduğu dile getiriliyor. Zira bazı sağ partilerin, Gantz-Lapid ikilisinin liderliğindeki bir koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği ifade ediliyor.

Bu nedenle Netanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, partisinin Mavi-Beyaz ittifakın 4 sandalye gerisinde olduğunu ve sağ seçmenin sandığa gitmemesi halinde sol partilerin koalisyon hükümeti kuracağını ileri sürmüştü.

İsrail basını, 2015’teki seçimde, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor" şeklinde sağ seçmeni sandığa gitmeye çağıran Netanyahu’nun bu son açıklamalarının aynı amacı güttüğünü aktardı. Başbakan Netanyahu’nun sözlerini, "Solcular iş başına gelecek diyerek sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna çabası" olarak yorumladı.

Kaynak: AA