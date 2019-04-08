Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan İçişleri Bakanı Herbert Kickl, 12 Mayıs'ta sona erecek sınır kontrollerinin bu yılın kasım ayına kadar uzatılması için Brüksel’e mektup yazdığını söyledi.

Kickl, düzensiz göçün devam ettiğini ve Avrupa’dan terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmak için giden yabancı savaşçıların AB’ye geri dönme ihtimallerinin olduğunu ileri sürerek, "Şu an sınır kontrollerinin kaldırılması tamamen yanlış sinyal verilmesine yol açar." dedi.

Avusturya’da 2015'te iltica başvurusunda bulunmuş mültecilerin sayısı 88 binin üzerinde iken bu sayı 2018’de 14 bine gerilemiş olmasına rağmen ülkenin AB üyesi iki komşu ülke sınırında kontrolleri sürdürmek istemesi tepkilere neden oldu.

AB içinde sınır kontrolleri kaldırılmış olmasına rağmen 2015’de yaşanan mülteci hareketliliği nedeniyle başta Almanya ve Avusturya gibi ülkeler, komşu ülke sınırlarında kontrolleri tekrar hayata geçirmişti.

Kaynak: AA

