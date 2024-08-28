İsrail ordusu, Suriye'de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye-Lübnan sınırında hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nden Faris Kasım'ın öldürüldüğü savunulan saldırının ne tür bir hava aracıyla düzenlediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kasım'ın İslami Cihad'da önemli bir isim olduğu ileri sürülerek çeşitli iddialarda bulunuldu.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'e ait bir İHA'nın, Şam-Beyrut yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığı ifade edilmiş ancak can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmemişti.