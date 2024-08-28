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Dünya
AA 28.08.2024 15:30

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgalci İsrail'in Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönme kararı aldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönecek
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Abbas'ın, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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