Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı saldırısı ilhak projesini uygulama girişimidir

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Batı Şeria kentlerinde başlattığı geniş çaplı askeri operasyon, aşırı sağcı Siyonist hükümetin faşist bakanları tarafından ifade edilen planları uygulamaya ve Gazze Şeridi'nde devam eden acımasız soykırım savaşını Batı Şeria'daki kent ve mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik bir girişimdir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla büyük bir askeri gücü Batı Şeria'daki saldırılarına dahil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faşist işgal hükümetinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik imha kampanyasını sürdürmesi ve bu suç operasyonuyla Batı Şeria'daki ihlallerini tırmandırması, şüphe uyandıran uluslararası sessizliğin doğal bir sonucudur."

Açıklamada, ABD ve Batılı bazı ülkelerin İsrail'e mutlak surette siyasi ve askeri destek sağladığına dikkat çekilerek, "İsrail 10 yıllar boyunca birbirini izleyen faşist hükümetler aracılığıyla Batı Şeria'daki direnişi çeşitli yollarla bastırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı" ifadeleri kullanıldı.

Filistinli direnişçilerin İsrail güçlerine karşı kahramanca savaştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü vahşi saldırıların Filistin halkının ve direnişinin karşısında kırılacağı kaydedildi.

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı bildirilmişti.

Devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 9 Filistinli öldü, 11 Filistinli de yaralandı.