Parçalı Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2024 15:31

Çin, "askeri uçağının Japon hava sahasını ihlal niyeti olmadığını" bildirdi

Japonya'nın bir Çin savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamasının ardından Pekin yönetiminden uçağın böyle bir niyeti olmadığı yanıtı geldi.

Çin, "askeri uçağının Japon hava sahasını ihlal niyeti olmadığını" bildirdi
[Fotograf: AA]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, olayla ilgili olarak Japon tarafıyla iletişimde olduklarını belirtti.

Sözcü Lin, "Çin askeri uçağı herhangi bir ülkenin hava sahasına girme niyeti taşımamaktadır" dedi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Savunma Bakanı Kihara Minoru, söz konusu ihlali, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak nitelemişti.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da farklı bir basın toplantısında, meydana gelen olay sonrası Çin'i "son derece ciddi şekilde" protesto ettiklerini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını ifade etmişti.

Japonya ilk kez Çin'in hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

ETİKETLER
Çin Japonya
Sıradaki Haber
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu
16:59
Tarım ve gıda ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde arttı
16:55
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı
16:55
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
16:47
Kahramanmaraş'ta temel kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu
16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5. yılında andı
Çocuk felcine yakalanan Gazzeli çocuk, felç kalma veya ölüm tehdidiyle karşı karşıya
Çocuk felcine yakalanan Gazzeli çocuk, felç kalma veya ölüm tehdidiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ