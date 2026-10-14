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Türkiye
AA 14.10.2026 11:40

Muhafaza ormanlarının sayısı 60'a yükseldi

Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi ve doğal ekosistemlerin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan "muhafaza ormanları"nın sayısı 60'a yükseldi.

Muhafaza ormanlarının sayısı 60'a yükseldi

İklim değişikliğinin artan etkileri, kuraklık, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybının giderek daha büyük bir küresel tehdit haline gelmesiyle mevcut orman ekosistemlerinin korunması, yeni orman alanlarının oluşturulması kadar önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu kapsamda, Türkiye'nin orman varlığını yalnızca miktar olarak artırmakla kalmıyor, mevcut ormanların ekolojik değerini ve dayanıklılığını korumak için de çalışmalar yapıyor.

Ağaç varlığının yanı sıra su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati rol üstlenen ormanları koruma ağının genişletilmesi de bu çerçevede önem kazanıyor.

Bu doğrultuda OGM, Türkiye'nin doğal orman varlığını korumak, biyolojik çeşitliliğini güvence altına almak ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ulusal iklim politikaları ve uluslararası çevre hedefleriyle uyumlu olarak muhafaza ormanlarını genişletme faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye'nin doğal mirasının gelecek nesillere de aktarılmasını hedefleyen kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma" hedefleri doğrultusunda muhafaza ormanlarının sayısını ve yüz ölçümünü artırıyor.

Muhafaza ormanlarının alanı yaklaşık 12 bin hektar arttı

OGM tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelindeki muhafaza ormanı sayısı, yeni alanların da eklenmesiyle 55'ten 60'a çıkarıldı.

Söz konusu yeni alanların eklenmesiyle muhafaza ormanlarının toplam yüz ölçümü 246 bin 446 hektardan 258 bin 387 hektara yükseldi. Böylece yaklaşık 12 bin hektarlık ilave orman alanı daha koruma kapsamına alınmış oldu.

Doğal ekosistemlerin sürekliliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyan muhafaza ormanları, toprağın korunması, su rejiminin düzenlenmesi, erozyon ve sel risklerinin azaltılması, yaban hayatının desteklenmesi ve karbon depolama kapasitesinin sürdürülmesi gibi çok yönlü ekolojik işlevler de üstleniyor.

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Su Kaynakları Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman
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