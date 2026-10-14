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Türkiye
AA 14.10.2026 08:11

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Başkentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerince yürütülen operasyonda, yapay zeka destekli analiz sistemleri üzerinden yapılan tespitlerde İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edecekleri belirlenen şüpheliler yakın takibe alındı.

Şüphelilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, 12 Ekim'de Ankara'nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ve metamfetamin üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan muhtelif materyaller⁠ ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Adli tahkikat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü devam ediyor.

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