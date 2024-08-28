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Dünya
AA 28.08.2024 15:34

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da sağlık ekiplerine zorluk çıkarıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırılar başlatan İsrail ordusunun, sağlık ekiplerinin çalışmalarını aksattığı duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da sağlık ekiplerine zorluk çıkarıyor
[Fotograf: AA]

Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'nin ambulans şoförü Hazım Mısari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında sağlık ekiplerine zorluk çıkardığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin kamptaki çalışma şartların oldukça zor olduğunu vurgulayan Mısari, ambulans ve sağlık ekiplerinin yanı sıra hasta ve yaralıların da hastanelere giriş-çıkışlar sırasında sıkı bir denetime tabii tutulduğunu aktardı.

Mısari, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan ambulansları birkaç kez durdurduğunu ve çeşitli belgeler istediğini belirtti.

"Geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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