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Dünya
AA 17.02.2025 06:44

İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takasının ikinci aşamasını görüşmek için toplanacak

İsrail siyasi ve güvenlik kabinesinin, Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek için toplanacağı bildirildi.

İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takasının ikinci aşamasını görüşmek için toplanacak

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü kaydedildi.

Netanyahu, Witkoff'a ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere yarın kabineyi toplayacağını bildirdi.

Ofisten dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun siyasi ve güvenlik kabinesini, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili atılacak adımları belirlemek için en kısa sürede toplayacağı kaydedilmişti.

İkinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeyi 2 Şubat'ta erteleyen İsrail, ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat Pazartesi günü Netanyahu ve Witkoff'un Washington'da yapacağı görüşmeyle başlayacağını öne sürmüştü. Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceği kaydedilmişti.

İsrail heyeti, 8 Şubat'ta Doha'ya gitse de heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilmemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanıyor.

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