Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2025 06:40

Beyrut Havalimanı yolunda çıkan olaylarda, Lübnan ordusundan 23 asker yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın yolunu kesmek isteyen Hizbullah destekçilerinin saldırılarında 3'ü subay 23 askerin yaralandığı belirtildi.

Beyrut Havalimanı yolunda çıkan olaylarda, Lübnan ordusundan 23 asker yaralandı
[Fotograf: AA]

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerler ile havalimanı yolunu kapatmak isteyen Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, Lübnan ordusunun göstericilerle görüşerek havalimanı yolunun kapatılmaması ve tepkilerin barışçıl bir biçimde ifade edilmesi konusunda koordinasyon sağlandığını kaydedildi.

Sonrasında, çok sayıda protestocunun yolu kapatmak amacıyla bölgede güvenliği sağlamaya çalışan askerlere saldırdığı ifade edildi.

Protestocuların askerlere ve askeri araçlara saldırısında 3'ü subay 23 askerin yaralandığı belirtildi.

- Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı, bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, 14 Şubat akşamında havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunurken barış gücünden bir komutan yardımcısının yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnanlı yetkililer, havalimanı yolunu kapatmaya çalışanlara izin verilmeyeceği yönünde açıklamalar yapıyor.

ETİKETLER
Lübnan
Sıradaki Haber
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:17
"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama
08:15
Yapay zeka kendini kopyalayabiliyor: Uzmanlar endişeli
07:34
Filistinli mahkumlara Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar
07:25
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
07:22
Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü
07:17
İsrail heyeti, ateşkes anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek için Doha'ya gidecek
7 il için sarı kodlu uyarı
7 il için sarı kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Hindistan'da izdiham: En az 18 ölü
Hindistan'da izdiham: En az 18 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ