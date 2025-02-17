Beyrut Havalimanı yolunda çıkan olaylarda, Lübnan ordusundan 23 asker yaralandı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerler ile havalimanı yolunu kapatmak isteyen Hizbullah destekçileri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, Lübnan ordusunun göstericilerle görüşerek havalimanı yolunun kapatılmaması ve tepkilerin barışçıl bir biçimde ifade edilmesi konusunda koordinasyon sağlandığını kaydedildi.

Sonrasında, çok sayıda protestocunun yolu kapatmak amacıyla bölgede güvenliği sağlamaya çalışan askerlere saldırdığı ifade edildi.

Protestocuların askerlere ve askeri araçlara saldırısında 3'ü subay 23 askerin yaralandığı belirtildi.

- Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı, bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, 14 Şubat akşamında havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunurken barış gücünden bir komutan yardımcısının yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnanlı yetkililer, havalimanı yolunu kapatmaya çalışanlara izin verilmeyeceği yönünde açıklamalar yapıyor.