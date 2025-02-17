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Dünya
AA 17.02.2025 06:32

Trump yönetimi, kovulan nükleer güvenlik çalışanlarını 1 gün sonra yeniden işe almak istedi

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) yetkililerinin, 13 Şubat'ta işten çıkardıkları nükleer güvenlik çalışanlarını bir gün sonra yeniden işe almak isteyince yeni iletişim bilgileri olmadığı için bu kişilere ulaşmakta zorlandığı ortaya çıktı.

Trump yönetimi, kovulan nükleer güvenlik çalışanlarını 1 gün sonra yeniden işe almak istedi

Amerikan NBC News kanalının NNSA iç yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, federal hükümet 13 Şubat'ta işten çıkardığı nükleer stokların takibinde görevli birçok çalışanı ertesi gün yeniden işe almak istedi.

Ancak federal hükümetin, işten çıkardığı çalışanlara e-posta hesaplarına erişimlerini kaybettiği için doğrudan ulaşamadığı ortaya çıktı.

NNSA çalışanlarına ulaşmakta zorlanan yetkililer, doğrudan ulaşamadıkları ilgili kişilere dolaylı olarak diğer çalışanlar üzerinden ulaşmaya çalıştı.

Kurum çalışanlarına 14 Şubat'ta gönderilen e-postada yetkililer, "Bazı NNSA deneme süresi çalışanlarının iş fesih mektupları iptal ediliyor ancak bu personelle iletişime geçmek için iyi bir yolumuz yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine geçen hafta son verilmişti.

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