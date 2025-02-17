Gazze'ye planlanan insani yardımlar belirlenen sayının yüzde 30'unu geçmedi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son iki günde Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırların sayısı, belirlenen rakamın yüzde 30'unu geçmedi." ifadesine yer verildi.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in gerekli insani yardımın bölgeye girmesine izin vermekten kaçındığını ve bu nedenle ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtmişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ne günlük 600 yardım tırının girmesi gerekiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.