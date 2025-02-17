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Dünya
AA 17.02.2025 06:43

Beyaz Saray: Zelenskiy'nin, maden kaynaklarının yarısını ABD'ye devretmeyi reddetmesi "dar görüşlülük"

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray: Zelenskiy'nin, maden kaynaklarının yarısını ABD'ye devretmeyi reddetmesi "dar görüşlülük"

Münih Güvenlik Zirvesi'nde ana gündem olan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin detaylar ABD kamuoyunun gündemine yansımaya devam ediyor.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Zelenskiy'nin son açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" şeklinde tanımladı.

Zelenskiy öneriyi reddetmişti

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.

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