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Dünya
AA 20.03.2024 23:24

İsrail iftarda hastaneye saldırdı: Onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresine iftar saatinde düzenlediği yoğun saldırılar sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail iftarda hastaneye saldırdı: Onlarca kişi öldü ve yaralandı
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri, iftar saatinde Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Şifa Hastanesi çevresine yoğun top atışıyla saldırılar düzenledi.

Bölgenin birçok yerinde yangınlara sebep olan saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli de Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah, ez-Zeytun, eş-Şucaiye ve el-Sabra mahallelerine sığındı.

Şifa Hastanesi'ne yakın konut olarak kullanılan birçok bina da İsrail ordusunun saldırılarıyla kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü bölgede, sokaklarda çok sayıda cansız bedenin olduğu ve binlerce insanın da bölgede mahsur kalmış durumda olduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesi ve muhitinde mahsur kalan Filistinliler, yiyecek ve içecek bulamadıklarını belirtiyorlar.

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