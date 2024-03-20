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Dünya
AA 20.03.2024 23:15

İsrail mahkemesi ilk kez "ölümcül olmayan" saldırıya yönelik yıkım kararı verdi

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen yıl 12 Ekim'de bir İsrailli polis memurunu vurarak yaralayan Filistinlinin ebeveynlerinin evinin yıkımına ilişkin kararı onadı.

İsrail mahkemesi ilk kez "ölümcül olmayan" saldırıya yönelik yıkım kararı verdi
[Fotograf: AA]

The Times of Israel'in haberine göre Yüksek Mahkeme ilk kez, "ölümcül olmayan" bir saldırıda olayın failinin yaşadığı ev veya ailesinin evinin yıkımı yönünde karar verdi.

Geçen yıl 12 Ekim'de bir polis memurunu vurarak ağır yaralayan Filistinlinin ebeveynlerinin evini yıkma kararına ilişkin değerlendirme yapan yargıç David Mintz, saldırının ciddiyeti ve polis memurunun aldığı ağır yaralar nedeniyle mahkemenin ailenin evini yıkım kararını iptal etmediğini söyledi.

Ev yıkımlarının toplu cezalandırma olduğunu ve insanlık onurunu ihlal ettiğini savunan ailenin avukatları ise saldırıda ölüm gerçekleşmediğinde ev yıkımlarının yapılmaması gerektiğini, ailenin de saldırıya hiçbir şekilde karışmadığını vurguladı.

"Açık toplu cezalandırma"

İsrail merkezli HaMoked İnsan Hakları Örgütü de kararı kınayarak, ev yıkımlarını "açık toplu cezalandırma" olarak niteledi.

HaMoked'in açıklamasında, "Bugünkü kararda Yüksek Mahkeme, önceki kararlarının aksine bu utanç verici uygulamayı daha da genişletti. Bunun ahlaka aykırı ve yasa dışı bir uygulama olduğu açık." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, ölümle sonuçlanan saldırıların faili Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra ailelerinin evlerini de yıkıyor veya kullanılamaz hale getiriyor. Uluslararası hak örgütleri, suçun bireyselliği ilkesine aykırı olduğu için İsrail'in bu uygulamasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.

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