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Dünya
AA 20.03.2024 23:21

Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle 40'tan fazla okul eğitime ara verdi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle 40'ın üzerinde okulda eğitime ara verildi.

Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle 40'tan fazla okul eğitime ara verdi
[Fotograf: Reuters]

Kaduna Eyaleti Eğitimden Sorumlu Sekreteri İbrahim Bulus, yerel basına yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölgede, özellikle okullarda yaşanan insan kaçırma olayları yüzünden ebeveyn ve öğrencilerin korku içinde olduklarını belirtti.

Bulus, artan güvenlik sorunları dolayısıyla eyaletin bazı bölgelerinde 40'tan fazla okulda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Hükümet tarafından bölgede güvenlik artırılana kadar okulların geçici olarak kapatıldığını aktaran Bulus, "Hükümet sorunlu bölgelerde güvenliği artırırsa, önümüzdeki hafta okulları yeniden açabiliriz. Öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak zorundayız." dedi.

Kaduna eyaletinde bu ay, çoğunluğu öğrenci 300'den fazla kişi, terör örgütleri ya da silahlı gruplarca kaçırılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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