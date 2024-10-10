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Dünya
AA 10.10.2024 11:50

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da el-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli direnişçilerle çatıştı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da el-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu askeri buldozerler eşliğinde Faria kampına çeşitli noktalardan baskın düzenledi.

Keskin nişancıları binaların çatılarına konuşlandıran İsrail ordusu, çok sayıda mahalleyi kuşatma altına aldı ve Filistinlilerin evlerinde zorla arama yaptı.

Askeri buldozerler kampın alt yapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail askerleri Faria Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılay'dan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Faria kampındaki ambulans merkezine ateş açtığı, sağlık çalışanları ve gönüllülerden merkezi kapatarak buradan çıkmasını istediği aktarıldı.

İsrail ordusunun Faria kampında bir Kızılay ekibini alıkoyduğu belirtilen açıklamada, diğer ekiplerden de orayı terk etmelerini istediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.

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