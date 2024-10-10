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Dünya
AA 10.10.2024 10:48

ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
[Fotograf: AP]

Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida'yı vurması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, söz konusu kasırga 3 kategorisiyle, Florida'nın Siesta Key bölgesini vurdu.

Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, söz konusu kasırga nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesinde ise Şerif Keith Pearson, bölgede can kaybı olduğu bilgisini paylaşırken, daha fazla ayrıntı vermedi.

Milton Kasırgası

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" yorumunu yapmıştı.

Söz konusu kasırga, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

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