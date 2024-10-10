ABD ve Japonya, havadan havaya füzelerin ortak üretimi için harekete geçti

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre Japonya Savunma Bakanlığı, iki tarafın da Hawaii'de yapılan toplantı sonucu ortak üretime ilişkin fizibilite çalışması başlatılmasında anlaştığını açıkladı.

Açıklamada, AIM-120 orta menzilli AMRAAM füzelerinin ortak üretilmesi için yapılacak fizibilite çalışmasının "zorlukları, teslim sürelerini ve Japonya'da uygulanabilir üretim faaliyetlerini" ele alacağı aktarıldı.

ABD, daha önce hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya orta menzilli havadan havaya füzeleri (AMRAAM) göndermişti.