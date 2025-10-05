Açık 20ºC Ankara
Dünya
AA 05.10.2025 14:42

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, bazı evlerde arama yaptı ve 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri ayrıca kamptaki Filistin bayrakları ile hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait posterleri duvarlardan indirdi.

Kuzeydeki Salifat kentinde ise Kefr Dik köyünde evlerine baskın yapılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri Ramallah kentinde ise Beytillu köyüne baskın düzenledi, biri 12 yaşında çocuk iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Güneydeki El Halil kentinde de Arub Mülteci Kampı ile Beyt Emr beldesine baskınlar yapan İsrail güçleri biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Beyt Emr beldesindeki baskında ses ve gaz bombası kullandı. Bölge sakinleri atılan gazdan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
