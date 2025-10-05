Açık 18.2ºC Ankara
Dünya
AA 05.10.2025 11:24

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 37'ye yükseldi.

[Fotograf: AA]

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, 37 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 26 öğrenciden hala haber alınamadığını ve yaralılar dahil 104 öğrencinin kurtulduğunu belirtti.

Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını bildirirken, okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Polisin olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüteceği kaydedildi.

Endonezya
