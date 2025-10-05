Açık 12.8ºC Ankara
Dünya
AA 05.10.2025 00:54

Hamas: İsrail, saldırıları azalttığı iddialarına rağmen Gazze'de 70 Filistinliyi öldürdü

Hamas, İsrail'in saldırıları azalttığını iddia etmesine rağmen 4 Ekim'de Gazze Şeridi'nde 70 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Hamas: İsrail, saldırıları azalttığı iddialarına rağmen Gazze'de 70 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında tüm esirlerin serbest bırakılması için Gazze’ye yönelik saldırılarına bir süre ara verdiği yönündeki iddialara Hamas'tan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı katliamlar işlemeye devam ettiği ve sadece 4 Ekim'deki saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 70 kişinin öldüğü kaydedildi.

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin savunmasız sivillere yönelik saldırıları azaltacağına dair iddialarının asılsızlığını ortaya koyduğu" vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun sadece dün 93 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda 47'si Gazze kentinde olmak üzere 70 kişinin öldüğü bilgisi geçildi.

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti
Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

Hamas, 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Gazze Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
