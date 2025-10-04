Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 04.10.2025 23:32

Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'den "ilk çekilme hattının gerisine" çekilmeyi kabul ettiğini ve Hamas'ın anlaşmayı teyit etmesi halinde derhal bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Hamas'ın da onaylaması durumunda, "ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini" ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını belirtti.

Gazze'deki durumla ilgili, "3 bin yıllık felaket" değerlendirmesinde bulunan Trump, söz konusu gelişmelerle "bu felaketin sonuna yaklaşıldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in ikinci hatta çekilmesi için gerekli koşulların oluşacağına işaret etti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna etmede "çok yardımcı" olduğunu belirterek, "Erdoğan çok yardımcı oldu. O çetin bir adamdır, ama benim dostumdur ve harika bir iş çıkardı" dedi.

ETİKETLER
Donald Trump Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Küresel Sumud Filosu'ndaki yabancı aktivistler İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecek
23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
22:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağlı güreş birincilerini kabul etti
00:20
Küresel Sumud Filosu'ndaki yabancı aktivistler İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı
23:58
Bakan Fidan: Savunmadaki emeği görmeyenler fitne çıkarıyor
21:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sumud aktivistlerine ilişkin açıklama
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ