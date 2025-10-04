Açık 17.2ºC Ankara
Dünya
AA 04.10.2025 20:10

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 17 kişinin hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 17 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bir binayı bombaladığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 7'si çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, saldırıya maruz kalan binanın enkazında 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef almaya ediyor.

İsrail'in geceden beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ölen Filistinli sayısının 46'ya ulaştığı belirtildi.

