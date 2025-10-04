Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komitesi: Sumud Filosu mesajını başarıyla iletti

Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 45’ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’na korsanlık yaparak el koyduğu ve filoyu kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun, "tüm insani normlara ve uluslararası hukuka aykırı açık bir savaş suçu" olduğu ifade edildi.

Komitenin açıklamasında, "filonun yola çıktığı andan itibaren İsrail güçlerinin yalan ve yanıltıcı propaganda ile tehditten başlayarak, limanlardaki gemileri İHA’larla hedef almaya, ardından gemilere baskın düzenleyip katılımcılara saldırarak onları gözaltına almaya kadar her türlü terör ve suçu işlediğine" işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu görkemli filo, yola çıkma amacına ulaştı. Asıl meseleye, yani (İsrail’in) soykırımı, ablukası ve aç bırakma politikasına dikkatleri çekti. Ablukayı kırma ve deniz koridoru açma sloganını ise dünyanın tüm özgür halklarının ortak davası haline getirdi. Yaklaşık 20 yıl önceden bu yana ablukayı kırmak için yola çıkan bir geminin ulaştığı (Mavi Marmara gemisi) Gazze Şeridi’ne en yakın noktaya ulaşmayı başardı."

Komitenin açıklamasından ayrıca Komite Başkanı Zahir Biravi’nin, "Filodan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yüz binlerce kişi, az sayıda geminin işgal üzerinde nasıl büyük bir etki yarattığını gördükten sonra, somut ve yaratıcı bir dayanışma eylemi yapmaya hazır. Ablukanın kırılması yönünde büyük bir adım atıldı." sözlerine yer verildi.

Biravi, komitenin, "Gözaltına alınan filo aktivistlerinin koşullarını izlediğini, bunların çoğunun tutuklandıktan sonra açlık grevine girdiğini" belirterek, "uluslararası toplum ve kurumlarını, sivil toplum aktivistlerine yönelik ihlallerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya, soykırımı durdurmaya ve Gazze'deki yıkıcı insani krizi daha da kötüleştiren haksız ablukayı kaldırmaya" çağırdı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.