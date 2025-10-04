ABD'nin Portland kentinde federal tesislerin korunması için yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirildi

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM), Portland'daki federal tesislerin ve personelin korunması için Ulusal Muhafız görevlendirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, federal personel ve mülklerin korunması amacıyla görevlendirilen birliklerin 3. Tabur, 116. Süvari Filosu ve 821. Birlik Komutanlığına bağlı yaklaşık 200 askerden oluştuğu belirtildi.

Bu birimlerin görevin operasyonel etkinliğini artıracağı, lojistik hazırlığın sağlanması açısından da kritik öneme sahip oldukları vurgulandı.

Açıklamada, birliklerin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "makul gerekli olduğunu belirlediği" askeri koruma faaliyetlerini yürüteceği ifade edildi.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.