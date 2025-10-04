Sırakaya: Almanya, İsrail’in Sumud baskınına sessiz kalmamalı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinde temaslarda bulundu.

Sırakaya, Avusturya Türk-İslam Birliği (ATİB) Lustenau Cami ve Kültür Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Sırakaya, İsrail’in uluslararası sularda baskın düzenlediği Sumud Filosu'nda gözaltına alınan Türk vatandaşlarıyla ilgili sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Sırakaya, “Dışişleri Bakanlığımız ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımız konuyu yakından takip ediyor. Özellikle ailelerimizle ilgili süreçler de Bakanlığımız aracılığıyla yürütülüyor ve gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.” dedi.

Sırakaya, Almanya ve Avusturya’ya İsrail karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, “Umut ederim önümüzdeki süreçte Almanya ve Avusturya bu vahşetin karşısında sessizlik değil, insanlığın yanında olduklarını gösterecek şekilde seslerini yükselten bir tavır sergilenir.” dedi.

Sırakaya, uluslararası kamuoyunun İsrail’in hukuksuz saldırılarına sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Sessizliğin değil, tam tersine yükselen seslerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.