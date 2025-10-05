Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2025 00:37

Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecek

Hamas ve İsrail'den heyetlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edeceği belirtildi.

Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecek
[Fotograf: AA]

Mısır merkezli Kahire News kanalının, Hamas ve İsrail'den heyetlerin esir takasıyla ilgili dolaylı müzakerelere başlayacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin resmi açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

Açıklamada, Mısır'ın, ara bulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı belirtilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde katedilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kahire News kanalının haberinde, dolaylı müzakerelerin pazar günü başlayacağı ve pazartesi de sürmesinin planlandığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
Donald Trump Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Mısır
Sıradaki Haber
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:19
Aktivistlerin sağlık muayeneleri tamamlandı
01:04
Hamas: İsrail, saldırıları azalttığı iddialarına rağmen Gazze'de 70 Filistinliyi öldürdü
23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
00:16
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
22:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağlı güreş birincilerini kabul etti
00:20
Küresel Sumud Filosu'ndaki yabancı aktivistler İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ