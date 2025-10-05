Gazzeli 10 yaşındaki Nafız açlıktan 8 kiloya düştü

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın ikinci yılı biterken, Filistinliler modern tarihin gördüğü en çirkin ve vahşi saldırılara maruz kalıyor ve insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşamak zorunda bırakılıyor.

İsrail, Gazze'de "aç ve susuz bırakma, öldürme, yerinden etme, alıkoyma, işkence etme, eğitim ve sağlık gibi en temel haklardan mahrum bırakma" gibi daha sayılamayacak suçları Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor.

İki yıldır tüm bu savaş suçlarına maruz kalan Gazze'de yaşananlardan en çok çocuklar etkileniyor.

İsrail, Gazze'deki soykırımını sadece ağır silahlar ve bombalarla değil açlığı da silah olarak kullanarak genişletmeye devam ediyor. Bugüne kadar yüzlerce Filistinlinin açlıkla mücadelede yenik düştüğü Gazze'de, 154'ü çocuk olmak üzere 459 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yetersiz beslenme nedeniyle bir deri bir kemiğe dönmüş çocuklar, kendilerini bekleyen "kaçınılmaz sona" doğru her gün biraz daha yaklaşırken, çocukları gözlerinin önünde eriyen Gazzeli anneler kahroluyor.

Gazzeli anne, 8 kiloya düşen oğlunu taşımaya bile korkuyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir çadırda yaşayan beyin atrofisi hastası 10 yaşındaki Nafız Muhammed Nasr, gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle artık yürüyemiyor.

Küçük bedeni neredeyse kemik yığınına dönen Nafız, yaşına göre ortalama 30 kilogram olması gerekirken şu an yalnızca 8 kilogram.

İsrail saldırıları nedeniyle Tuffah Mahallesindeki evlerini terk ederek Nusayrat Mülteci Kampında bir çadıra sığınan 7 çocuklu Rim Nasr, oğlunun durumuyla ilgili yaşadığı çaresizliği anlattı:

"Oğlumu hastaneye götürüyorum. Bir kaç gün önce Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürdüm. Doktorlar 'ilaç olmadığı için yapabileceğimiz bir şey yok' diyor ve sadece serum veriyor. O da su gibi bir şey, hiç fayda etmiyor. Ellerine ve ayaklarına dokununca acı çekiyor. Kemikleri çok ince. Oğlumu tutup kaldırmaya kalksam kemikleri kırılacak diye korkuyorum."

10 yaşındaki Nafız, 4 aylık bir bebeğe döndü

Akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan oğlunun savaştan önce yiyip içtiğini ve yürüdüğünü söyleyen Rim, "Eskiden kilosu iyiydi. Konuşmuyordu ama 'anne baba' diyordu. Normal bir çocuktan farksızdı. Savaş başladığından beri yürüme yetisini de kaybetti. 4 aylık bebek gibi, ayakta duramıyor ve düşüyor." dedi.

Acılı anne, "Savaşın ikinci yılındayız ve oğlum ne halden ne hale geldi. Çok değişti. Hastaneye her götürdüğümde kilo verdi diyorlar. Ölmüş gibi hissediyorum. Oğlum için içim kan ağlıyor. Tedavi olmasını ve normal çocuklar gibi yürümesini istiyorum." sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.