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Dünya
AA 13.11.2024 04:39

İşgalci İsrail Beyrut'un güneyini vurdu

İşgalci İsrail saldırıları altında olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İşgalci İsrail Beyrut'un güneyini vurdu

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, bir harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Adraee paylaşımında, Hureyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek bir tahliye uyarısında bulundu.

İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Salı günü öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.

Şuf ilçesinde ölü sayısı 15'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203’ü çocuk ve 644’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

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