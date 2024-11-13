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Dünya
AA 13.11.2024 03:07

Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde 38 günde en az 2 bin kişiyi öldürdü

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırısı başlattığı 6 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 2000 Filistinliyi öldürdü.

Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde 38 günde en az 2 bin kişiyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 38 gündür "etnik temizlik" yaptığını ve en az 2000 Filistinliyi öldürdüğünü belirten Sevabite, uluslararası topluma, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere karşı uygulanan "soykırım savaşını durdurmak için acil müdahale" çağrısını yineledi.

Sevabite, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini Gazze’deki “açlık ve soykırım politikasına ortak olmakla" suçladı.

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Güvenli bölge yalanı

Sevabite, "İsrail, Filistinliler için güvenli ilan ettiği insani bölgelerin genişletildiğine dair sahte haritalarla dünyayı ve uluslararası toplumu yanıltıyor. İsrail ordusu, yardım sağlama, sahra hastaneleri kurma ve insani bölgeleri genişletme iddiasında bulunarak yanlış bilgiler yayıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu tarafından sarı renkle işaretlenip "güvenli ve insani" olarak tanımlanan bölgelerin hedef alınarak bombalandığını, kadın, çocuk ve yaşlı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirten Sevabite, Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesi ve Deyr el-Belah’ın "güvenli" ilan edilmesine rağmen bombalandığını kaydetti.

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İnsani yardımların geçişi engelleniyor

İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişini engellemeye devam ettiğini belirten Sevabite, "İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar, Gazze’deki insani krizi benzeri görülmemiş bir şekilde derinleştirdi. Başlıca yardım geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın yaklaşık 190 gündür kapalı olması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinde ciddi eksiklik yaşanıyor ve kuzeyde açlıktan ölüm vakaları artıyor." dedi.

Sevabite, Refah Sınır Kapısı'nın diğer tarafında 600 bin ton yardım ve gıda malzemesinin bekletildiğini, İsrail'in bunların geçişine izin vermediğini ifade etti.

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