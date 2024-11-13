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Dünya
AA 13.11.2024 02:04

ABD'den Yemen'deki Husilere hava saldırısı

Pentagon, ABD'nin Yemen'deki Iran destekli Husilere yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

ABD'den Yemen'deki Husilere hava saldırısı
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Yemen'deki Husilere ait birden fazla silah depolama tesisine hava saldırısı düzenlediğini belirten Ryder, bu operasyonların Husilerin ABD koalisyon güçlerine yönelik saldırılarına karşılık yapıldığını söyledi.

Ryder, ayrıca, 11 Kasım'da CENTCOM kuvvetlerinin Babulmendep Boğazı'nı geçerken uğradığı Husi saldırısını başarılı bir şekilde püskürttüğünü ifade etti.

Geçiş sırasında USS Stockdale ve USS Spruance muhriplerinin "en az 8 tek yönlü saldırı, mürettebatsız hava sistemi, 5 gemisavar balistik füze ve 3 gemisavar seyir füzesi tarafından saldırıya uğradığını" belirten Ryder, saldırıların engellenmesi sonucu gemilerin hasar görmediğini ve hiçbir personelin yaralanmadığını söyledi.

Ryder, uçak gemisi Abraham Lincoln'e yönelik saldırı iddiasına ilişkin ise "Bu konuda herhangi bir saldırıdan haberdar değilim." dedi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD kuvvetlerine yönelik iki ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamış, ilk saldırıda ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını duyurmuştu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

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