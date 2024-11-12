Duman 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2024 22:00

Ekvador'da cezaevinde çete kavgası: 15 mahkum öldü

Ekvador'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ekvador'da cezaevinde çete kavgası: 15 mahkum öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Guayaquil kentindeki Penitenciaria del Litoral hapishanesinde, iki çete arasında kavga çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre 15 mahkum öldü, bazılarının durumu ağır 14 mahkum yaralandı.

Cezaevlerinden sorumlu devlet dairesi SNAI'dan yapılan açıklamada, polis ve askerlerin cezaevindeki olayları kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattığı aktarıldı.

Ülkenin en büyük hapishanesi olarak bilinen ve yaklaşık 12 bin mahkumun bulunduğu Penitenciaria del Litoral, Ekvador’daki çete çatışmalarının merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Bu yılın başında Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle hapishanelerde güvenliğin askerler tarafından sağlanması talimatı vermişti.

Sıradaki Haber
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri üs ve yerleşim yerlerini hedef aldığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:29
YSK: "Elektronik seçim" söz konusu değil
21:45
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri üs ve yerleşim yerlerini hedef aldığını duyurdu
21:43
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
21:05
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
21:41
Hamas: İsrail'in Beyt Hanun'a düzenlediği saldırı Gazze'de yürüttüğü soykırımın devamı
20:48
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ