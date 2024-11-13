Puslu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2024 04:21

İngiltere'de Hamas'ı destekleyen polis gözaltına alındı

İngiltere'de bir polis memuru, dijital ortamda Hamas'a destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'de Hamas'ı destekleyen polis gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]

Gloucestershire Polisi, Güneybatı Terörle Mücadele Polisinin (CTPSW) gerçekleştirdiği bir operasyonla 30 yaşlarında bir polisin, Gloucester kentindeki bir evde gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, polisin Terörizm Yasası'nın 12'nci maddesine aykırı olarak Hamas'a destek vermek iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin Gloucestershire bölgesi dışında bir yerde gözaltında tutulduğu da açıklamada yer aldı.

Soruşturma kapsamında Gloucester kentindeki bir evde ve araçta arama yapıldığı da kaydedilen açıklamada, Emniyet Müdür Yardımcısı Arman Mathieson'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Söz konusu polisin çevrimiçi eylemlerle Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine gözaltına alındığını belirten Mathieson, analiz için teknolojik ekipmanların arandığını kaydetti.

Mathieson, gözaltının etkili bir soruşturma için yapıldığını ifade ederek, şu noktada herhangi bir sonuca varmamak gerektiğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Hamas İngiltere
Sıradaki Haber
Trump, CIA Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:45
Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
04:41
İşgalci İsrail Beyrut'un güneyini vurdu
04:39
Akaryakıt istasyonunda minibüs yangını
03:15
Trump, CIA Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdi
03:11
Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde 38 günde en az 2 bin kişiyi öldürdü
02:12
Bakan Güler: Trump'ın bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ