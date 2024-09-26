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Dünya
AA 26.09.2024 12:38

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdü.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir kadın ile eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinli gözaltına alındı.

Askerler, gözaltına aldıkları Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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