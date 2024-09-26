Japonya, gözlem uydusunu taşıyan H2A roketini uzaya fırlattı

Kyodo News'un haberine göre, Mitsubishi Heavy Industries'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunu taşıyan 49 numaralı H2A roketinin, Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Adası'nda bulunan uzay merkezinden başarıyla fırlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, gözlem uydusunun yer koşullarını uzaydan izleyeceği, büyük ölçekli felaketlerin ardından hasar tespiti ve ulusal güvenlik için kullanılacağı duyuruldu.

Gözlem uydusunun daha önce gönderilmesi planlanmış, elverişsiz hava koşulları nedeniyle fırlatma iki defa ertelenmişti.