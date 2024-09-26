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Dünya
AA 26.09.2024 11:30

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında Suriyeli 23 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek el-Hirmil bölgesine düzenlediği hava saldırılarında Suriyeli 23 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında Suriyeli 23 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının gece Baalbek Hirmil bölgesindeki Yunin beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırılarından sonra arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yunin beldesinde vurulan binanın, bir akaryakıt istasyonu yakında Suriyeli işçilerce kiraladığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, bina enkazından Suriyeli 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Enkazdan 8 kişinin yaralı çıkarıldığı aktarılan haberde, yaralıların ise 4'ünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.

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