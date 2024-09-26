İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında Suriyeli 23 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının gece Baalbek Hirmil bölgesindeki Yunin beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırılarından sonra arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Yunin beldesinde vurulan binanın, bir akaryakıt istasyonu yakında Suriyeli işçilerce kiraladığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, bina enkazından Suriyeli 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
Enkazdan 8 kişinin yaralı çıkarıldığı aktarılan haberde, yaralıların ise 4'ünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.