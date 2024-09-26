Güney Kore istihbaratı, Kuzey'in ABD seçimleri sonrası nükleer deneme yapabileceğini öngörüyor

Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki Halk Gücü Partisinden Milletvekili Lee Seong-Kweun ve ana muhalefetteki Demokrat Partiden Milletvekili Park Sun-won'a göre, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), parlamento istihbarat komitesini Pyongyang'ın kıtalar arası balistik füze deneme ihtimaline dair bilgilendirdi.

NIS, komiteye yaptığı değerlendirmesinde, Kuzey Kore'nin yaklaşık 70 kilogram plütonyum ve çok sayıda nükleer silah yapmaya yetecek miktarda yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Kuzey'in bu ayın başlarında ilk kez "yüksek zenginleştirilmiş uranyum tesisini" ifşa eden NIS, Pyongyang'ın ABD seçimlerini de göz önünde bulundurduğu ve seçimin ardından 7'nci nükleer denemesini gerçekleştirebileceğini kaydetti.

NIS, Kuzey'in bu girişiminin ülkenin "olumsuz ekonomik koşullarıyla mücadele eden iç kamuoyuna güven aşılamayı da hedefliyor olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Lee ise Yonhap'a yaptığı açıklamada, "Dışarıdan bakıldığında, (bu deneme planı) başkanlık seçimleri öncesinde ABD'ye karşı bilinçli bir hareket olarak yorumlanabilirken, içeride ise son derece vahim ekonomik durumun ortasında halkta güveni artırma girişimi gibi görünüyor." dedi.