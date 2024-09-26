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Dünya
AA 26.09.2024 10:55

ABD ve Meksika'da iki kasırga ve bir tropik fırtınanın etkili olması bekleniyor

ABD'nin doğu kıyısındaki ve Meksika'nın güneybatısındaki bazı eyaletlerde John ve Helene kasırgaları ile Isaac Tropik Fırtınası'nın etkili olması bekleniyor.

ABD ve Meksika'da iki kasırga ve bir tropik fırtınanın etkili olması bekleniyor
[Fotograf: Reuters]

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin Tampa kentinin yaklaşık 690 kilometre güneybatısında tespit edildiğini açıkladı.

Kasırganın "kategori 4" şiddetinde etkisini gösterebileceği belirtilerek, Meksika'nın Yucatan Yarımadası ile Florida'nın kuzeybatı kıyısı için uyarı yapıldı.

Öte yandan, South Carolina, North Carolina, Georgia ve Florida valileri, eyaletlerinde Helene Kasırgası nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Isaac Tropik Fırtınası

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Isaac Tropik Fırtınası'nın güçlenerek hafta sonuna kadar kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Isaac'ın Bermuda bölgesinin yaklaşık 1115 kilometre kuzeydoğusunda tespit edildiğini ve saatte 19 kilometre hızla doğuya doğru ilerlediğini duyurdu.

Merkez, John Kasırgası'nın da Meksika'daki Zihuatanejo kentinin yaklaşık 95 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.

Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan bazı güney eyaletlerini 24 Eylül'de etkisi altına alan "kategori 3" şiddetindeki John Kasırgası nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

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